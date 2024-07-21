Російська війська продовжують вести війну проти цівільних українців

Вранці 21 липня російські окупанти атакували дроном-камікадзе 48-річного жителя села Новоберислав на Херсонщині. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«В нього діагностували вибухову травму, поранення живота, тулуба, ніг та рук, а також перелом ребер і плеча», – розповіли у херсонській ОВА. Відомо, що унаслідок атаки ворожого дрона, чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні. Потерпілому надається необхідна допомога.

Зауважимо, що російська війська продовжують обстрілювати підконтрольну Україні частину Херсона з різних видів озброєння. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилась низка населених пунктів на Херсонщині. Там російські військові поцілили в приміщення гуманітарного штабу та зокрема зруйнували 17 приватних будинків. Пошкоджено лінію електропередач, складську будівлю, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію чотири людини дістали поранення.

До слова, наприкінці червня окупанти скинули з дрона вибухівку на двох підліток та трьох дорослих у Херсоні. Дітей у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.