Росіяни тримають на аеродромі Борисоглєбськ літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35

З’явились знімки наслідків ударів українських БПЛА по військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області Росії. Відповідні знімки опублікували журналісти проєкту «Схеми» в середу, 14 серпня.

На знімках видно, що дрони уразили північно-західну частину летовища. Зокрема, руйнувань зазнали декілька ангарів.

З посиланням на авіаексперта Анатолія Храпчинського журналісти повідомляють, що на аеродромі розташована технічно-експлуатаційна частина, де проводиться ремонт та обслуговування літаків.

Військово-повітряні сили Росії розміщують на аеродромі Борисоглєбськ літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35.

Нагадаємо, російське міноборони поскаржилося, що одразу 117 дронів та чотири тактичні ракети атакували у ніч на 14 серпня атакували сім російських областей. Безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма та Саваслейка Нижегородської області.

Місцеві ресурси заявили про 10 прильотів по військовій авіабазі Саваслейка, територію поряд із нею нібито перекрили. Після атаки БпЛА спалахнув Борисоглібський військовий аеродром у Воронезькій області. Також під атакою опинились Бєлгородська, Волгоградська, Брянська, Курська та Ростовська області.

Джерела в українських спецслужбах інформують, що це була спеціально спланована операція, щоб росіяни не могли використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.