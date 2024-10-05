Через уламки у приватному секторі виникла пожежа

На території Костянтинівської громади на Донеччині збили російську повітряну ціль, ймовірно, новий безпілотник С-70. Про це 5 жовтня повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Сьогодні, 5 жовтня, зранку Суспільному начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов розповів про збиття над громадою російського літака. Зазначали, що це міг бути Су-34 або Су-35.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що збита ціль може бути габаритним літальним апаратом С-70 «Мисливець».

«Якщо після аналізу уламків виявиться, що збили не Су-34, а БПЛА «Мисливець», ось про нього інформація. Його досить довго розробляли, ще з 2009 року. У нього великі габарити. Наразі виробили 3 штуки, ще 3 в розробці», – йдеться у дописі.

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін згодом написав, що на території Костянтинівської громади впав літальний апарат. Через уламки у приватному секторі виникла пожежа, пошкоджено кілька приватних будинків, проте мешканці не постраждали.

«Тип апарату та деталі падіння встановлюємо. На місці працюють правоохоронці та ДСНС», – додав він.

С-70 «Мисливець»: що відомо про нову розробку росіян

С-70 «Мисливець» – російський безпілотний літальний апарат технології Стелс. Розроблявся спільно компанією Сухой та російською авіабудівною корпорацією «МіГ».

Стелс-покриття робить дрон малопомітним під час польоту. Його вага становить близько 20 тонн, а розмах крил близько 20 метрів. Безпілотник використовують також на винищувачі Су-27. Максимально дрон може розганятися до 1000 км/год. Повідомляли, що на С-70 росіяни могли випробовувати некеровану зброю, зокрема, бомби вільного падіння.

Нагадаємо, 5 жовтня також стало відомо, що Сили оборони завдали успішних ударів по трьох командних пунктах росіян.