Окупанти облаштували військову базу на території колишнього авіаційного училища

У п’ятницю, 19 липня, Сили оборони завдали успішних ударів по російській базі у тимчасово окупованому Луганську. Вона дислокувалась на території колишнього авіаційного училища. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За словами Артема Лисогора, у окупованому Луганську пролунало близько десяти вибухів. Після цього на території колишнього авіаційного училища зайнялась пожежа. Голова Луганської ОВА зазначив, що колишній навчальний заклад окупанти використовують як військову базу – зберігають та ремонтують там бронетехніку.

«Варто зазначити, цей район міста – промисловий. Саме там, вздовж залізничих колій розміщені десятки ангарів та складів, які не використовуються за призначенням, але є дуже зручними для ремонту військової техніки та зберігання зброї», – розповів Артем Лисогор.

Як пише «Мілітарний» із посиланням на окупаційну владу Луганська, росіяни заявили, що колишній навчальний заклад атакували ракетами АTACMS. Також окупанти заявили, що всі ракети нібито збила протиповітряна оборона, однак, масштаб пожежі вказує на те, що Сили оборони успішно уразили місце розташування російської техніки.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в ніч на вівторок, 16 липня, Збройні сили України завдали успішних ударів по російському зенітному ракетному комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донеччини.