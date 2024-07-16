Українські військові атакували вогневі позиції російських зенітників на околицях Маріуполя

В ніч на вівторок, 16 липня, Збройні сили України завдали успішних ударів по російському зенітному ракетному комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донеччини. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як розповів Олександр Сирський, українська розвідка підтвердила ураження радіолокаційної станції та пускових установок. Інші подробиці наслідків удару ще уточнюються.

«Варто зазначити, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях Росії. Раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій», – зазначив Олександр Сирський.

Як пише «Мілітарний», українські військові атакували вогневі позиції російських зенітників на околицях Маріуполя щонайменше чотирма балістичними ракетами ATACMS М39 з касетним спорядженням. Портал зазначає, що для ураження ЗРК українські військові могли застосувати тактику комбінованого удару.

Нагадаємо, в ніч на середу, 12 червня, Сили оборони України завдали ударів по російських зенітних ракетних комплексах С-300 та С-400, що були розташовані на території тимчасово окупованого Криму.