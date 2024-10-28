Росіяни завдали масованого удару по місту

Ввечері 27 жовтня росіяни здійснили обстріл середмістя Херсона. Внаслідок атаки загинули двоє людей, де четверо зазнали поранень, повідомили 28 жовтня у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, окупанти масовано вдарили по місту приблизно о 21:20. Який тим озброєння застосували росіяни, у пресслужбі прокуратури не уточнили.

«Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 71 рік. Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик», – повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

У місті пошкоджені чотири багатоповерхові будівлі, а також приватні будинки. Правоохоронці задокументували руйнування та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня росіяни також обстріляли Харків та Чугуїв Харківської області. За даними ДСНС, в області за ніч постраждали понад 20 людей, серед них є діти.