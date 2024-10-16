Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено

Російські війська в ніч на середу, 16 жовтня, використали для нападу на Україну дві ракети та 136 безпілотників. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 16 жовтня росіяни атакували Донеччину зенітною керованою ракетою С-300/400 та випустили керовану авіаційну ракету Х-59 по Чернігівщині. Крім цього, для нападу російські військові використали 136 ударних безпілотників.

Як повідомляють Повітряні сили, станом на 07:00 в результаті протиповітряного бою збили 51 БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два повернулись назад у напрямку Росії. Тоді як понад 20 БпЛА на той момент знаходилися в повітряному просторі України.

Наслідки російського обстрілу 16 жовтня

Росіяни намагалися атакувати Київ безпілотниками, однак всі БпЛА було знешкоджено на підступах до столиці. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила.

Під час цієї ж атаки Росія завдала удару по одному з промислових об'єктів у Тернопільській області. Виникла масштабна пожежа, проте люди не постраждали.