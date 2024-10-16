До гасіння пожежі залучили 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки

На Тернопільщині під час нічної атаки безпілотник влучив в промисловий об'єкт. На території виникла масштабна пожежа. Вибухи неподалік обласного центру пролунали приблизно о 2:00. На місце влучання одразу виїхали рятувальники.

Повітряну тривогу у Тернопільській області оголосили о 00:35 і тривала вона до 02:52 ночі. Відомо, що внаслідок удару російського БпЛА на промисловому об’єкті виникла масштабна пожежа, повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода. На місце події одразу виїхали працівники ДСНС з міста Тернопіль та з навколишніх районів.

Для оперативної ліквідації наслідків залучили 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки. Також охорону об’єкту здійснювали 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

Фото ДСНС

«Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіціі, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає», – повідомив В’ячеслав Негода.

Наразі пожежу ліквідовано. Додамо, що це вже не вперше ворог намагається атакувати Тернопільщину. Наприкінці серпня росіяни завдали удару по околиці Тернополя. Внаслідок цього виникла масштабна пожежа, яку вдалося ліквідувати за півдоби.