Окупаційна влада сходу шукає остаточні місця для збирання й розміщення БпЛА

Російські загарбники працюють над розгортанням виробництва іранських дронів-камікадзе Shahed на базі захоплених підприємств на сході України. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що виробництво ударних безпілотників планують вести під землею, а до їх збирання залучать студентів професійних училищ. У такий спосіб росіяни намагаються скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів.

Водночас зберігати БпЛА для атак по Україні планують в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит, кажуть в Центрі нацспротиву. Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення.

Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що у вишах на тимчасово окупованих територіях України Кремль вирішив мілітаризувати вищу освіту. Зокрема для студентів запровадять обов’язкові предмети з управління безпілотниками.