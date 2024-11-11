В Україні запровадили екстрені відключення світла

Вранці понеділка, 11 листопада, у Києві та низці областей України запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

За інформацією ДТЕК, екстрені відключення світла за вказівкою «Укренерго» запровадили у звʼязку з загрозою ударів по енергетиці. Обмеження застосовують у Києві, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Водночас «Суспільне» повідомляє, що аварійні відключення електроенергії також діють у Черкаській, Сумській, Харківській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Скільки саме триватимуть аварійні відключення електроенергії у ДТЕК не уточнили.

Зазначимо, що близько 05:50 Повітряні сили повідомили, що у повітрі зафіксували вісім російських бортів Ту-95мс, які тримали курс в напрямку пускових рубежів у межах Каспійського моря. Близько 08:00 моніторингові канали повідомили, що пусків ракет не було, а російські борти повертаються на аеродроми.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 11 листопада, російські окупанти атакували Запоріжжя та Миколаїв керованими авіабомбами та ударними дронами. Внаслідок атак у Запоріжжі загинула одна людина, у Миколаєві – п’ятеро загиблих.