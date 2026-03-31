Дрони атакували порт в Ленінградській області

Уночі вівторка, 31 березня, Ленінградську область РФ знову масовано атакували дрони. Унаслідок удару є пошкодження в районі морського порту «Усть-Луга». Про це повідомили губернатор Ленінградської області Алєксандр Дроздєнко та моніторингові телеграм-канали.

Також за словами російського губернатора, у селищі Молодцово Кіровського району уламки збитих БпЛА пошкодили скло у трьох житлових будинках, двох кабінетах середньої школи та будівлі Центру соціального захисту. Окрім того, виникли займання на території гаражів і котельні, які згодом ліквідували.

Унаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів, включно з двома дітьми. Усім надали медичну допомогу.

Дроздєнко також заявив, що до шостої ранку сили ППО нібито знищили над областю 38 безпілотників.

У Міноборони РФ повідомили про начебто 92 збиті дрони за ніч над різними регіонами Росії – зокрема Брянською, Бєлгородською, Курською, Ростовською, Смоленською та іншими областями, а також Московським регіоном.

Зауважимо, що українське командування поки що не коментувало наслідки нічної атаки на РФ.

Порт «Усть-Луга» вже потрапляв під атаку 25 березня, 27 березня, а також 29 березня. Також під ударами Сил оборони був порт «Приморськ» в Ленінградській області.

Порти «Приморськ» і «Усть-Луга» – ключові точки, через які транспортується до половини російської нафти, що експортується морем. Разом із Кіришським і Ярославським нафтопереробними заводами вони утворюють єдину систему: частина сировини спрямовується на переробку, інша — на експорт.

Після обмеження постачання через нафтопровід «Дружба» цей маршрут набув ще більшого значення. Нині через нього проходить майже третина всього видобутку, і оперативно перенаправити такі обсяги практично неможливо.

Ураження НПЗ та портової інфраструктури порушує роботу цього ланцюга, що призводить до накопичення нафти, браку потужностей і додаткового навантаження на всю систему. У довгостроковій перспективі це може змусити противника скорочувати або навіть зупиняти видобуток, зазначали Сили безпілотних систем.