Під атаку потрапив порт Усть-Луга

В ніч на п'ятницю, 27 березня, у Ленінградській області Росії лунали вибухи. Безпілотники атакували порти Приморськ і Усть-Луга. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Відомо, що після першої години ночі вибухи пролунали у кількох районах Ленінградської області. Губернатор регіону Алєксандр Дрозденко заявив, що російська протиповітряна оборона за ніч нібито збила 36 безпілотників.

Водночас повідомлялося про вибухи в районах портів Приморськ і Усть-Луга – ключових об’єктів, що забезпечують значну частину експорту російських нафтопродуктів.

Окремо під ударом опинилася промислова інфраструктура. За словами губернатора Волгоградської області Гєоргія Філімонова, у місті Череповець зафіксували щонайменше вісім влучань по промисловому майданчику, ще десять дронів нібито було збито. Місцеві джерела повідомляють, що під атакою міг опинитися завод «Апатит» – один із найбільших хімічних виробників у Росії, який спеціалізується на добривах та кислотах.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок атак немає.

Нагадаємо, Сили оборони в ніч на понеділок, 23 березня, атакували Ленінградську область Росії, внаслідок чого у порту Приморська було пошкоджено паливний резервуар. В ніч на 25 березня безпілотники повторно масовано атакували область, зокрема, порт Усть-Луга та Виборгський суднобудівний завод.