Пожежа в порту Усть-Луга 25 березня

У ніч на середу, 25 березня, безпілотники масовано атакували Ленінградську область РФ, зокрема порт Усть-Луга. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Очевидці та влада російського регіону повідомили про пожежу на території порту Усть-Луга після атаки БпЛА. Це один з найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів. Відстань від порту до українського кордону становить близько тисячі кілометрів.

«56 БпЛА ліквідовано над Ленінградською областю. В Усть-Лузі у зоні порту триває локалізація загоряння. За попередніми даними, ніхто не постраждав», – написав очільник області Олександр Дрозденко.

Також повідомлялося про вибухи у місті Виборг. Безпілотники, ймовірно, влучили по Виборзькому суднобудівному заводі. Там загорілось суховантажне судно.

У Бєлгородській області в результаті ракетного обстрілу виникли перебої з електроенергією, водопостачанням та опаленням, повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Міноборони РФ заявило про знищення 389 українських безпілотників за минулу ніч над російськими регіонами та анексованим Кримом.

Зауважимо, українська сторона офіційно не коментувала наслідки нічної атаки на РФ.

Імовірно, це вже друга за тиждень атака дронів на російський нафтоекспорт через балтійські порти, де сировину завантажують у тому числі і на судна так званого тіньового флоту.

23 березня під ударом опинився нафтовий термінал «Транснефть – порт Приморськ». Там уражено резервуарний парк і нафтоналивну інфраструктуру.