Павлу Маєрчику загрожує 8 років тюрми за брехню в декларації і відмивання грошей

Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту депутата міської ради від партії ОПЗЖ Павла Маєрчика, підозрюваного у брехні в декларації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі в понеділок, 2 січня.

«Судом обрано підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді понад 11,5 млн грн застави. До внесення грошей підозрюваний утримуватиметься під вартою», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 30 січня депутат Ужгородської міської ради від ОПЗЖ Павло Маєрчик отримав підозру за недекларування активів на понад 13 млн грн. Під час обшуків у нього вилучили елітні годинники та автомобілі, а також колекцію картин відомих художників.

Під час перевірки декларації Павла Маєрчика за 2022 рік, НАЗК виявило, що депутат не вказав два будинки в Ужгороді та Києві, в яких проживають його діти, понад 1,3 млн грн депозиту в «Ошадбанку» та 2 млн грн готівкою.

Також Маєрчик не задекларував 11,5 млн грн (315 тис. доларів), які він позичив ексдепутату Ужгородської міської ради від «Партії регіонів» Федору Соханичу.

Павлу Маєрчику інкримінують ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Депутату, раніше засудженому до 3 років обмеження волі за самовільне будівництво у центрі Ужгорода, на цей раз загрожує до 8 років ув’язнення.