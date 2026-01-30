Усе майно депутата можуть конфіскувати

Прокуратура оголосила підозру депутату Ужгородської міської ради від ОПЗЖ Павлу Маєрчику у недекларуванні активів на понад 13 млн грн. Під час обшуків у нього вилучили елітні годинники і автомобілі та колекцію картин відомих художників.

Як повідомили в Офісі Генпрокурура у п’ятницю, 30 січня, встановлено, що сума недостовірного декларування становить 13,8 млн.грн., а сума легалізації незаконно отриманих активів – 11,5 млн грн.

Що приховав депутат

Під час перевірки декларації Павла Маєрчика за 2022 рік, НАЗК виявило, що депутат не вказав два будинки в Ужгороді та Києві, в яких проживають його діти, понад 1,3 млн грн депозиту в «Ошадбанку» та 2 млн грн готівкою.

Також Маєрчик не задекларував 11,5 млн грн (315 тис. доларів), які він позичив ексдепутату Ужгородської міської ради від «Партії регіонів» Федору Соханичу.

«Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом)», – розповіли в Офісі генпрокурора.

За цими статтями Павлу Маєрчику загрожує до 8 років ув’язнення.

Під час обшуків в депутата вилучили годинники світових брендів, дев’ять картин відомих художників Mercedes-Benz S-class та Mercedes-benz GLE 2021 року, мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівку.

Прокуратура проситиме суд взяти Павла Маєрчика під варту з альтернативою застави у 20 млн грн. та накласти арешт на майно депутата з метою подальшої конфіскації.

Хто такий Павло Маєрчик

Павло Маєрчик обирався депутатом Ужгородської міської ради у 2006 та 2020 роках. Востаннє пройшов до складу ради за списком партії «Опозиційна платформа – за життя».

У серпні 2023 року суд в Ужгороді визнав Павла Маєрчика винним у корупції: під час сесії він голосував за передачу землі в оренду фірмі, засновником якої є його син.

У листопаді 2023-го депутату оголосили підозру у захопленні землі в історичному центрі Ужгорода.

У травні 2025 року Ужгородський міськрайонний суд визнав Маєрчика винним у самовільному будівництві на захопленій земельній ділянці і призначив йому три роки обмеження волі. Після цього прокуратура подала до суду на підприємство депутата з вимогою перебудувати кав’ярню перед пішохідним мостом в Ужгороді.