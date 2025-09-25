Йдеться про реконструкцію будівлі колишньої громадської вбиральні на площі Шандора Петефі

Прокуратура подала до суду на підприємство «Вояж» з вимогою перебудувати кав’ярню перед пішохідним мостом в Ужгороді. Сталося це після того, як директор підприємства – депутат Ужгородської міської ради від ОПЗЖ Павло Маєрчик захопив додатково понад 117 м2 землі для підвального поверху.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 25 вересня, йдеться про реконструкцію будівлі колишньої громадської вбиральні на площі Шандора Петефі під кав’ярню та магазини.

Згідно з дозвільними документами, площа забудови після реконструкції із розширенням повинна становити 64 м2. Натомість підприємство самовільно збудувало підвальний поверх загальною площею 181 м2, чим захопило додатково 117 м2 землі комунальної власності.

«У позовній заяві прокуратура вимагає зобов’язати відповідача здійснити перебудову об'єкта відповідно до затверджених містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, проєктної документації та дозвільних документів на будівництво, а також привести самовільно захоплену земельну ділянку комунальної власності у придатний для використання стан», – зазначили правоохоронці.

Справу розглядає Господарський суд Закарпатської області.

Нагадаємо, кав’ярню на місці громадського туалету перед пішохідним мостом в Ужгороді зводить підприємство «Вояж» депутата міської ради від партії «Опозиційна платформа – за життя» Павла Маєрчика.

Рішення про передачу земельної ділянки фірмі депутата розглянули на сесії Ужгородської міської ради в лютому 2022 року. Тоді Павло Маєрчик вчинив два корупційні адміністративні правопорушення: голосував за надання дозволу на оренду земельної ділянки підприємству, яке він очолює, та не повідомив міськраду про конфлікт інтересів.

У травні 2025 року суд визнав Павла Маєрчика винним у самовільному будівництві на захопленій земельній ділянці та призначив йому три роки обмеження волі – максимальне покарання, передбачене ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України.