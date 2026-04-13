Закарпатський апеляційний суд зняв арешт з одного з вилучених Mercedes-Benz

Підозрюваний у брехні в декларації та легалізації майна депутат Ужгородської міської ради від партії ОПЗЖ Павло Маєрчик оскаржив ухвалу суду про арешт автомобілів, квартир, землі та корпоративних прав у приватних компаніях. Апеляцію розглядатимуть у вівторок, 14 квітня.

Йдеться про майно депутата, арештоване в рамках відкритої кримінальної справи за брехню в декларації на понад 13 млн грн. Під час обшуків у Маєрчика вилучили два Mercedes-Benz, елітні годинники та колекцію картин відомих художників. Також під арештом опинилися 2 квартири в історичній частині Ужгорода, 5 земельних ділянок на вулицях Минайській та Високій, корпоративні права у приватних підприємствах і товариствах.

23 березня Закарпатський апеляційний суд зняв арешт з однієї з вилучених автівок – Mercedes-Benz GLE 400. Ексдружина депутата Маріанна Маєрчик пояснила, що елітне авто є її особистою власністю з квітня 2022 року, з чоловіком вона розійшлася у 2013 році, а факт їх спільного проживання з депутатом нічим не доведений. Також Маріанна Маєрчик розповіла, що згідно з податковими деклараціями з 2010 по 2022 рік заробила 299 тис., що дозволяло їй купити автомобіль і квартиру.

Скасування арешту на інше майно депутата Ужгородської міськради Закарпатський апеляційний суд розглядатиме 14 квітня.

Нагадаємо, у декларації Павла Маєрчика за 2022 рік виявили недостовірну інформацію на 13,8 млн грн, а сума легалізації незаконно отриманих активів складає 11,5 млн грн. Депутат не вказав два будинки в Ужгороді та Києві, в яких проживають його діти, понад 1,3 млн грн депозиту в «Ощадбанку» та 2 млн грн готівкою. Також Павло Маєрчик не задекларував 315 тис. доларів, які він позичив ексдепутату Ужгородської міської ради від «Партії регіонів» Федору Соханичу.

Павлу Маєрчику інкримінують ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення. Депутат вийшов з СІЗО одразу після обрання йому запобіжного заходу, внісши 11,5 млн грн застави.