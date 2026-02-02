Бійці КВІР під час одного з парадів в Ірані

Україна офіційно визнала іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У вечірньому зверненні президент наголосив, що Україна підтримує народи, які цінують свободу та готові за неї боротись. Він звернув увагу на масштабні протести в Ірані проти місцевого режиму та нагадав, що він докладався до поширення війни у світі.

Володимир Зеленський сказав, що «Україна не забуде жоден із тисяч “шахедів”», які атакували українські міста та села. Зазначимо, російські ударні дрони, які щодня атакують Україну, розроблені на основі іранських.

«Фактично погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані – так званого Корпусу вартових ісламської революції. Зараз тривають європейські процедури. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, для нас це питання закрите», – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що «всі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження» та підкреслив важливість активності міжнародної спільноти у боротьбі проти тероризму.

Нагадаємо, 29 січня Європейський Союз вніс КВІР до списку терористичних організацій. Крім того, ЄС запровадив санкції проти іранських чиновників і організацій, причетних до придушень протестів та порушень прав людини.

Зазначимо, Корпус вартових Ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану. Фактично це військове угруповання, яке захищає іранський режим та напряму підпорядковується верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї.