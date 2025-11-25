Головне управління розвідки опублікувало компонентну базу нових іранських дронів Shahed-107, якими російська армія активно почала атакувати прифронтові регіони України.

Зазначається, що вперше безпілотник Shahed-107 публічно представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні 2025 року на тлі чергового загострення конфлікту з Ізраїлем.

«Shahed-107 – це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан із розмахом крил 3 метри та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції – з алюмінію», – ідеться в повідомленні.



У дослідженому зразку виявили кумулятивну осколково-фугасну бойову частину масою 15 кг, повністю аналогічну бойовим частинам інших «шахедів». З паливним баком на 28 л дальність польоту дрона становить приблизно 300 км.

Силова установка представлена китайським двотактним бензиновим двигуном DLE 111. Подібні малолітражні двигуни раніше виявляли в російських дронах «Гербера», «БМ-35», «Пародія» та «Дельта».

Система навігації у Shahed-107 побудована на інерціальній навігаційній системі (IMU), подібній до Sadra, захисному блоці від перешкод і чотириелементній завадостійкій антені. Управління польотом здійснюється польотним контролером (FCU), який передає команди на сервоприводи елевонів і двигуна.

ГУР зазначає, що географія електронної компонентної бази цього БпЛА традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди та Ірландія.

«Іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі – у протистоянні із західними оборонними технологіями. Отримані агресорами технологічні дані можуть бути використані у майбутніх дестабілізаційних діях у різних регіонах світу», – вважають розвідники.