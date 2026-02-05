У четвер, 5 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: «Скринінг здоров’я 40+». Друге медичне об’єднання Львова запускає державну програму. Обережно, ожеледиця. По медичну допомогу до травмпунктів Львова звернулося понад 250 людей. Сучасний і інклюзивний. У місті завершують реконструкцію басейну навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони України (СКА). Перший в Україні. У Львівській філармонії запрацював підйомник на сцену.

