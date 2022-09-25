21 вересня Мар'яна Мамонова повернулася з російського полону, де вагітною провела майже півроку

У ніч на неділю, 25 вересня, близько 4 ранку парамедикиня Мар’яна Мамонова, яку нещодавно звільнили з російського полону, народила дівчинку. Дитину назвали Анною. «Вага 3250 грамів, зріст 57 см. Вітаємо маленьку україночку Анну та її батьків!», – написав міський голова Рівного Олександр Третяк. За інформацією видання «Волинські новини», дитина народилася у Волинському обласному перинатальному центрі. Мама та дівчинка перебувають у задовільному стані. «Все пройшло добре. Всі живі, здорові. Мама почувається добре. Доньку назвали Анею», – повідомила «Суспільному» сестра Мар'яни Анна. Нагадаємо, що 21 вересня Україна повернула з російського полону командирів «Азовсталі» та ще 210 військових. Серед звільнених захисників були й жінки, зокрема й вагітна Мар'яна Мамонова.

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