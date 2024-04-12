Начальник ТЦК отримав штраф за призов на службу заброньованого працівника

Радехівський районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо начальника місцевого ТЦК Василя Фери, який мобілізував на військову службу заброньованого працівника Молочної компанії «Галичина». Полковника визнали винним у перевищенні повноважень та покарали штрафом у розмірі 17 тис. грн.

За матеріалами справи, наприкінці січня працівник Молочної компанії «Галичина» самостійно прибув у районний ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних, при цьому надав посадовцям військкомату витяг з наказу Мінекономіки про бронювання.

Водночас за даними державного реєстру призовників згаданий чоловік виявився у розшуку. Цього ж дня чоловіка скерували для проходження ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. За два дні йому виписали повістку, від якої він відмовився.

Не зважаючи на це, начальник ТЦК, полковник Василь Фера включив згаданого військовозобов’язаного до наказу про призов за мобілізацією.

Під час перевірки факту бронювання Військова служба правопорядку скерувала запит до ТОВ «Молочна компанія «Галичина» та отримала підтвердження, що згаданий працівник включений до списку заброньованих та відповідно до наказу Мінекономіки мав відстрочку від проходження військової служби на півроку – з серпня до середини лютого 2024 року.

Суд з’ясував, що начальник ТЦК, прийнявши рішення про призов заброньованого працівника, вчинив перевищення влади чи службових повноважень в умовах військового стану (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП).

У суді Василь Фера свою вину у вчиненому правопорушенні визнав частково.

Суддя Ольга Куцик-Трускавецька визнала начальника ТЦК винуватим у вчиненні військового адміністративного правопорушення і призначила йому штраф у розмірі 17 тис. грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.