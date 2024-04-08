Полковник прикордонної служби за гроші обіцяв знайомому посприяти в закритті справи

На Львівщині СБУ затримала 51-річного начальника служби кінологічного забезпечення Західного регіонального управління Держприкордонслужби, полковника, який за хабар обіцяв знайомому, причетному до переправлення ухилянтів, «вирішити питання» з правоохоронними органами.

Як повідомили в СБУ та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, до 51-річного полковника прикордонної служби звернувся за консультацією знайомий, ймовірно причетний до незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Чоловік хотів дізнатися, чи перебуває він у розшуку.

Начальник служби кінологічного забезпечення пообіцяв з’ясувати у колег цю інформацію, а також за гроші допомогти товаришу «вирішити питання» щодо закриття кримінального провадження. Для цього він мав вплинути на слідчих районного відділу поліції.

«Встановлено, що для реалізації цих планів він вступив у злочинну змову із 36-річним уродженцем Львівщини, який повинен був спілкуватися із «клієнтом» та отримати неправомірну вигоду. Такі послуги спільники оцінили у 2 тисячі доларів США», – повідомили в спецпрокуратурі у сфері оборони.

Полковника та його спільника затримали на Львівщині

Викрили полковника прикордонної служби та його спільника після переказу на банківську картку одного з них 77 500 грн.

Начальнику служби кінологічного забезпечення та цивільному громадянину повідомили про підозру за фактом зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави: понад 242 тис. грн для військового та 150 тис. грн для цивільного.