Валерія Данилевича затримали на хабарі та відсторонили від посади

СБУ та ДБР затримали на хабарі начальника служби кінологічного забезпечення Західного регіонального управління ДПСУ, полковника Валерія Данилевича. За версією правоохоронців, він отримав 2 тис. доларів від знайомого, спійманого на переправленні ухилянтів, за сприяння у закритті кримінального провадження.

У понеділок, 8 квітня, СБУ, ДБР та спецпрокуратура у сфері оборони повідомили про затримання полковника прикордонної служби, начальника кінологічної служби та його спільника – цивільного громадянина – на хабарі 2 тис. доларів.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого полковника. За даними ZAXID.NET, йдеться про начальника служби кінологічного забезпечення Західного регіонального управління ДПСУ Валерія Данилевича.

В ухвалі Личаківського районного суду Львова, відповідно до якої Валерія Данилевича відсторонили від посади, зазначається, що наприкінці лютого у селі Буців на Мостищині військовослужбовці ДПС затримали групу зловмисників за підозрою в незаконному переправленні осіб через кордон. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Згодом один із причетних до переправлення ухилянтів звернувся до полковника Валерія Данилевича за консультацією, щоб той допоміг отримати інформацію щодо оголошення його в розшук у згаданій справі.

Полковник прикордонної служби, залучивши посередника, підтвердив, що є кримінальне провадження і обіцяв вплинути на слідчих та посприяти в його закритті за винагороду у сумі 2 тис. доларів. Згодом фігурант справи щодо переправлення ухилянтів перерахував на картку посередника згадану суму в гривневому еквіваленті.

28 березня Валерію Данилевичу повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ) та затримали його.

Полковнику та посереднику суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави: понад 242 тис. грн для військового та 150 тис. грн для цивільного.

51-річний полковник Валерія Данилевич близько п’яти років очолює кінологічну службу Західного регіонального управління. Раніше був першим заступником начальника кінологічного центру у Великих Мостах.