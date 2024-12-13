Уродженець Соснівки спільно з прикордонником отримали хабар за вплив на правоохоронців

Франківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Соснівки, який спільно з прикордонником, отримали хабар за вплив на правоохоронців для закриття справи щодо переправлення ухилянтів. Цивільному суд призначив покарання – 77,5 тис. грн штрафу, а справу щодо військового розглядають окремо.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, цьогоріч у березні уродженець Соснівки Ярослав Касьянов зі спільником отримали 2000 доларів (77,3 тис. грн). За ці гроші підозрювані мали вплинути на слідчих Яворівського райвідділу поліції для закриття кримінальної справи за фактом переправлення ухилянтів за кордон.

Повідомляючи про затримання учасників схеми, правоохоронці вказували, що йдеться про цивільного та військового – начальника служби кінологічного забезпечення Західного регіонального управління Держприкордонслужби. ZAXID.NET інформував, що прикордонником є полковник Валерій Данилевич.

Наразі суд розглянув матеріали щодо спільника полковника – Ярослава Касьянова. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянув суддя Юрій Ванівський, який призначив покарання – 77,5 тис. грн штрафу, а хабар мають конфіскувати у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.

Справу щодо прикордонника розглядатимуть окремо, наразі йому ще не винесли вирок.