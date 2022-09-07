Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили про завершення роботи над обмеженнями для в'їзду росіян. Країни домовилися спільно запровадити обмеження на в'їзд росіян за шенгенськими візами.

«Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами РФ, які мають шенгенські візи ЄС. Рішення будуть ухвалювати національні уряди відповідно до національних процедур, вони набудуть чинності одночасно», — написав у середу, 7 вересня, Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгарас Рінкявічус.

У своєму дописі він не назвав більше деталей, а також не вказав про які саме винятки йдеться.

Нагадаємо, у серпні Естонія заборонила в'їзд росіянам із естонськими візами. Проте це обмеження не поширювалося на шенгенські візи, які були видані іншими країнами. Фінляндія заявляла, що готова значно скоротити видачу віз туристам із РФ. Польща також готова була припинити візовий режим ЄС для росіян.