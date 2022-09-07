Країни Балтії домовилися про спільне обмеження вʼїзду росіян до ЄС
Рішення ухвалюватимуть уряди країн, вони мають набути чинності одночасно
Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили про завершення роботи над обмеженнями для в'їзду росіян. Країни домовилися спільно запровадити обмеження на в'їзд росіян за шенгенськими візами.
«Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами РФ, які мають шенгенські візи ЄС. Рішення будуть ухвалювати національні уряди відповідно до національних процедур, вони набудуть чинності одночасно», — написав у середу, 7 вересня, Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгарас Рінкявічус.
У своєму дописі він не назвав більше деталей, а також не вказав про які саме винятки йдеться.
Нагадаємо, у серпні Естонія заборонила в'їзд росіянам із естонськими візами. Проте це обмеження не поширювалося на шенгенські візи, які були видані іншими країнами. Фінляндія заявляла, що готова значно скоротити видачу віз туристам із РФ. Польща також готова була припинити візовий режим ЄС для росіян.
За підсумками неформальної зустрічі у кінці серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю розірвати угоду про спрощення візового режиму з рф. Також було узгоджено, що країни-сусідки РФ можуть робити індивідуальні кроки для обмеження в'їзду росіян. 6 вересня Єврокомісія офіційно виступила з пропозицією повністю припинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією через її вторгнення в Україну.