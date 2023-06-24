Рішення ухвалили на тлі конфлікту «вагнерівців» та міноборони РФ

Латвія більше не видаватиме жодних віз для громадян Росії, а також закриває кордони з країною-агресоркою. Відповідне рішення країна ухвалила через силове протистояння ПВК «Вагнер» на чолі з Євгєнієм Прігожиним та міноборони Росії, повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс у суботу, 24 червня.

За його словами, Латвія не буде більше видавати громадянам Росії візи. Це стосуватиметься усіх віз, у тому числі гуманітарних.

«У зв'язку з подіями в Росії Латвія не буде видавати гуманітарні та інші види віз. Крім того, країна обмежила перетин кордону для громадян Росії», – повідомив президент Латвії.

Едгарс Рінкевичс зазначив, що Латвія спільно з Литвою та Естонією охороняють кордони з Росією та Білоруссю. За його словами, в разі необхідності країни будуть ухвалювати спільні рішення.

Нагадаємо, з 19 вересня 2022 року Латвія, Литва, Польща та Естонія заборонили туристам з Росії шенгенськими візами в'їжджати на їхні території. Рішення країни ухвалили на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Крім того, країни заявили, що таке рішення допоможе зменшити ризики для безпеки країн.