Європейська комісія у межах закону про цифрові послуги ініціювала розслідування щодо можливого впливу на користувачів алгоритмів роботи платформ TikTok, YouTube та Snapchat. Про це 2 жовтня повідомила пресслужба Єврокомісії.

TikTok, YouTube і Snapchat у рамках перевірки мають надати інформацію про те, як саме працюють їх алгоритми рекомендацій відео. Адже у Єврокомісії вважають, що ці платформи повинні пом’якшувати розповсюдження шкідливого контенту, який впливає на психічне здоров’я користувачів.

Йдеться про контент, що пов’язаний з громадянським дискурсом, мовою ненависті, а також щодо можливого поширення реклами наркотиків.

YouTube, Snapchat і TikTok мають прозвітувати перед комісією до 15 листопада, в іншому випадку їм загрожують штрафи. Зауважують, що перевірка є лише першим кроком. Після аналізу Єврокомісія ухвалюватиме рішення про можливі подальші дії.

Заборона TikTok у ЄС та США

Відзначимо, сервіс коротких відео TikTok вийшов на перше місце у світі за відвідуваністю у 2021 році, обійшовши таких гігантів як Google, Microsoft і Facebook.

У липні 2023 року сенат Франції опублікував звіт про стратегічний вплив TikTok у країні. Там вважають, що платформа може становити загрозу національній безпеці, відтак розглядають варіант про її заборону.

Президент США Джо Байден у квітні 2024 року підписав законопроєкт, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати TikTok. Якщо цього не станеться, то мережу у США заблокують.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також раніше заявляла, що не виключає заборону платформи у ЄС.