Російські пропагандисти заявили, що вважають такі дії соцмережі неприйнятними

Соціальна мережа TikTok заблокувала обліковий запис російського пропагандистського інформагентства РІА «Новости» «через численні порушення правил спільноти». Перед блокуванням з каналу видалили відео очільника самопроголошеної «ДНР» Дениса Пушиліна зі зверненням до жителів через евакуацію, повідомляє «Громадське» з посиланням на РІА «Новости».

Це сталося в ніч проти 19 лютого. TikTok вилучив з каналу відеоролик із зверненням Пушиліна до жителів «ДНР», де він говорив про необхідність тимчасової евакуації до Ростовської області громадян з окупованої росіянами Донецької області. На той момент відеоролик переглянули понад 1,2 млн користувачів.

«Ваш аккаунт був закритий назавжди через численні порушення Правил спільноти», – йшлося в повідомленні соцмережі.

Водночас аналогічне відео з виступом голови «ЛНР» Леоніда Пасічника, де було більш як 1,9 млн переглядів, на каналі зберегли. Зараз канал видання доступний для користувачів і перегляду відео. Проте публікувати відеоролики агентство не може.

Видання вказує, що адміністрація TikTok не пояснила мотиви закриття акаунта. Оскаржити рішення про блокування через спеціальну форму подання скарги до TikTok неможливо.

Російські пропагандисти заявили, що вважають такі дії соцмережі неприйнятними та звертатимуться до Роскомнагляду щодо правочинності таких дій.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про організацію масового вивезення людей на територію Росії. Такий крок пояснили нібито загрозою з боку України.

А тоді активісти виявили, що відео з повідомленням про евакуацію місцевих мешканців окупованих територій ватажків «Л/ДНР» були записані 16 лютого – за добу до публікації і ще до початку загострення на Донбасі.

Своєю чергою головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до мешканців окупованих територій Донбасу і запевнив, що Україна жодних наступальних операцій не планує.