Російські пропагандисти стверджують, що на фото те місце, де розірвався «український снаряд»

У ніч на суботу, 19 лютого, за кілометр від державного кордону Росії з Україною вибухнув снаряд.

Вибух стався о 04:00 за московським часом, за 300 м від одного з домоволодінь у Станиці Мітякінській у Тарасівському районі Ростовської області РФ, повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Про вибух правоохоронні органи нібито повідомили місцеві жителі.

Російські ЗМІ також інформують, що на місці події працюють працівники силових відомств РФ. Постраждалих та руйнувань внаслідок імовірного розриву снаряда немає.

Тим часом у Ростовській області РФ через збільшення числа евакуйованих з ОРДЛО оголосили про запровадження режиму надзвичайної ситуації.

Як пише «Українська правда», режим надзвичайної ситуації через зростання кількості евакуйованих з ОРДЛО вводиться в Ростовській області з 10:00 19 лютого.

За словами першого віце-губернатора області Ігор Гуськова, в області для евакуйованих утворили пункти тимчасового розміщення на 13 тис. осіб. За його словами, третина від загальної кількості розміщених у них «біженців» - це діти.

Своєю чергою заступник голови МНС Росії Віктор Яцуценко заявив, що евакуйовані з ОРДЛО можуть бути направлені ще в сім регіонів, крім Ростовської області.

Як інформував ZAXID.NET, раніше США окреслили можливі провокації Росії для виправдання наступу на Україну. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен 17 лютого заявив, що приводом для вторгнення з боку РФ може бути сфабрикований так званий теракт всередині Росії, вигадане віднайдення братської могили, інсценований безпілотний удар по мирних жителях або фейк, навіть реальний напад із застосуванням хімічної зброї.