Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів про російську загрозу на засіданні Ради безпеки ООН

Державний секретар США Ентоні Блінкен перерахував можливі провокації з боку Росії, які можна використати як привід для початку військового нападу, зокрема організація теракту в Росії. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на виступ Блінкена на засіданні Ради безпеки ООН.

«Росія планує штучно створити привід для вторгнення. Це може бути акт насильства, скоєний Росією на території України або якась обурливі надумані звинувачення проти українського уряду», – заявив він.

За словами Блінкен, наразі американська розвідка не знає форми імовірної провокації.

«Це може бути штучно зорганізований теракт із застосуванням вибухівки десь у Росії, або вони можуть буцімто знайти масове захоронення людських решток, або зрежисований напад безпілотника на мирних мешканців або навіть справжній напад із застосуванням хімічної зброї», – заявив він.

Держсекретар США також припустив, що в Росії ці провокації імовірно називатимуть «етнічною чисткою» або «геноцидом» (з боку України – ред.)».

Блінкен також зазначив, що ні розвідка США, ні розвідка країн-союзників у НАТО не мають доказів, що Росія справді відводить війська від українських кордонів, а навпаки посилює свій військовий контингент. За його словами, Росія зосередила станом на 17 лютого понад 150 тис. військових уздовж кордонів з Україною в різних місцях.

Держсекретар сказав, що Росія може розпочати широкомасштабний наступ у найближчі кілька днів. Київ із майже 3 мільйонами жителів є однією з головних цілей російського військового керівництва. Російський план передбачає почати наступ із масованих ракетних ударів та кібератак, які повинні порушити комунікацію між українськими урядом та армією. Після такого початку, російська техніка та військовослужбовці буцімто здійснять швидкий наступ суходолом.

Держсекретар США висловив надію, що Росія відмовиться від своїх агресивних намірів, зваживши, що ввесь світ має докази її підготовки, а США спільно з партнерами готові до запровадження надзвичайно жорстких санкцій у разі агресії проти України.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні Росія вже повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать. Натомість у Білому домі повідомляли, що РФ додатково перекинула до кордонів ще 7 тис. військових – тепер їх понад 150 тис. Про нарощування сил повідомили і в британській розвідці.

Натомість військові експерти аналітичного центру Atlantic Council повідомили про те, що Росія фактично завершила підготовку до широкомасштабної наступальної операції та, ймовірно, могла б здійснити подальше вторгнення в Україну менш ніж за 12 годин.