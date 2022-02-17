Росія може вторгнутися з півночі, сходу та з анексованого Криму

Міністерство оборони Великої Британії у четвер, 17 лютого, повідомило, що держава-агресор – Росія зберігає значну військову присутність на українських кордонах і може здійснити вторгнення в Україну без додаткового попередження.

«Росія зберігає значну військову присутність, і може здійснити вторгнення без додаткового попередження», – йдеться у повідомленні відомства у Twitter, інформує видання «Бабель».

Також у повідомленні прикріплена карта імовірного військового вторгнення, яка розроблена на основі останніх розвідданих британської розвідки.

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фото Ministry of Defence

На опублікованій карті вказано, що Росія може вторгнутися з півночі, сходу та з анексованого Криму. Російські війська можуть піти на Київ, Харків, Дніпро на першому етапі, а на другому – до Одеси та Вінниці.

Згадуючи у повідомленні про російського президента Володимира Путіна у британському оборонному відомстві зазначають: «Він все ще може вибрати запобігання конфлікту та збереження миру».

Як інформував ZAXID.NET, раніше військові експерти Atlantic Council повідомили про те, що Росія фактично завершила підготовку до широкомасштабної наступальної операції та, ймовірно, могла б здійснити подальше вторгнення в Україну менш ніж за 12 годин.

15 і 16 лютого Росія вже повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс 16 лютого заявив, що Росія не тільки не йде на деескалацію, а й продовжує нарощувати війська.

У Білому домі повідомляли, що РФ додатково перекинула до кордонів ще 7 тис. військових – тепер їх понад 150 тис. Про нарощування сил каже і британська розвідка.