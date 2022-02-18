Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не відбулася через відмову представників Росії. Засідання скликала Україна через збільшення обстрілів з боку бойовиків.

Позачергове засідання скликали 18 лютого на 18:00 на прохання Українська делегації в ТКГ. Все через численні обстріли з боку російських окупантів на Донбасі протягом 17 лютого.

Варто зазначити, що росіяни вже другу добу масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі, використовуючи здебільшого заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Лише за 17 лютого під російські обстріли потрапили 22 населені пункти, зокрема дитячий садок у Станиці Луганській, де в результаті влучання снаряда контузило двох працівниць, та школа у Врубівці. Загалом росіяни порушили режим припинення вогню 60 разів.