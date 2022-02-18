У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу бойовики 60 разів порушили режим припинення вогню. Це найбільша кількість обстрілів за щонайменше рік. Про це повідомив прес-штаб операції Об'єднаних сил.

Станом на 7:00 18 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 60 порушень, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики, зокрема, стріляли з артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вели, зокрема, у напрямках Водяного, Майорська, Південного, Станиці Луганської,Троїцького, Гранітного та Пісків.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Наразі їх госпіталізовано.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.