Відео ватажків «Л/ДНР» Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна із повідомленням про евакуацію населення із окупованої частини Донбасу до Росії через «плани України розпочати наступ», були записані ще 16 лютого – за два дні до публікації.

Про те, що звернення були записані заздалегідь, свідчать метадані відео, опублікованих на ресурсах бойовиків у Telegram, зазначає The Insider. Перевірити цю інформацію можна після завантаження записів виступів Пасічника та Пушиліна та перегляду властивостей файлів.

Jesus Christ these people are stupidhttps://t.co/L6md3nPOgQ pic.twitter.com/ML73qIoJ5l — Aric Toler (@AricToler) February 18, 2022

На це також звернув увагу активіст Сергій Стерненко. Він зазначив, що, згідно із метаданими, відео Пасічника зберігалося на комп’ютері у теці під назвою «Бросок мангуста».

Ватажки «Л/ДНР» оголосили про початок масової евакуації населення з окупованої частини Донбасу до Росії через нібито «плани України почати наступальну операцію» 18 лютого. Розміщення біженців окупанти планують організувати у Ростовській області.

У відповідь на заяви бойовиків Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив українців, які мешкають на окупованих територіях, що Україна не готує наступ. Він закликав не вірити окупантам, оскільки ті навмисно використовують населення для ескалації.

Загострення на Донбасі

Росіяни вже другу добу масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі, використовуючи здебільшого заборонену Мінськими домовленостями зброю. Через численні обстріли Україна навіть скликала екстренне засідання у ТКГ, однак Росія відмовилася брати у ньому участь.

Лише за 17 лютого під російські обстріли потрапили 22 населені пункти, зокрема дитячий садок у Станиці Луганській, де в результаті влучання снаряда контузило двох працівниць, та школа у Врубівці. Загалом росіяни порушили режим припинення вогню 60 разів.