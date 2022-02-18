Російські спецслужби мінують в окупованому Донецьку низку об’єктів інфраструктури з метою їх подальшого підриву. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України ввечері, 18 лютого

За даними ГУР МО, росіяни планують підірвати заміновані об’єкти у Донецьку, щоб дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях та створити підстави для звинувачення України у терактах.

Розвідники закликали мешканців Донецька не виходити зі своїх домівок та не користуватися громадським транспортом.

Загострення на Донбасі

Росіяни вже другу добу масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі, використовуючи здебільшого заборонену Мінськими домовленостями зброю. Через численні обстріли Україна навіть скликала екстренне засідання у ТКГ, однак Росія відмовилася брати у ньому участь.

Лише за 17 лютого під російські обстріли потрапили 22 населені пункти, зокрема дитячий садок у Станиці Луганській, де в результаті влучання снаряда контузило двох працівниць, та школа у Врубівці. Загалом росіяни порушили режим припинення вогню 60 разів.

Вже 18 лютого ватажки «Л/ДНР» оголосили про початок масової евакуації населення з окупованої частини Донбасу до Росії через нібито «плани України почати наступальну операцію». У відповідь на це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив українців, які мешкають на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, що Україна не готує наступальної операції. Він закликав не вірити окупантам, оскільки ті навмисно використовують населення для ескалації.