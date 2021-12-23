Місячний приріст користувачів TikTok збільшився у 2021 році на 40,8%

Сервіс коротких відео TikTok вийшов на перше місце у світі за відвідуваністю у 2021 році, обійшовши таких гігантів як Google, Microsoft і Facebook. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дані дослідження компанії Cloudflare.

На другому місці за відвідуваністю тепер опинився Google, а на третьому – соцмережа Facebook.

Загалом у першу десятку потрапили Microsoft, Apple, Amazon, стримінговий сервіс Netflix, YouTube, Twitter і месенджер WhatsApp. Цього року у списку немає Instagram.

За прогнозом аналітиків, наступного року 3,57 млрд людей використовуватимуть соціальні мережі не рідше ніж раз на місяць. З великим відривом перше місце за популярністю посідає Facebook із 2,098 мільярда користувачів по всьому світу, на другому місці Instagram – 1,282 млрд людей щомісяця. Трійку лідерів замкнув TikTok (755 млн), він цьогоріч випередив Snapchat (464,9 млн) і Twitter (345,3 млн).

Наразі найбільші темпи зростання показує TikTok: у 2020 році місячний приріст користувачів збільшився на 59,8%, а у 2021 році – ще на 40,8%.

Сервіс TikTok запустили у 2016-му. Його користувачі там можуть записати ролик на смартфон, змонтувати та накласти спецефекти й музику одразу в додатку.

Значної популярності додаток набув із початку пандемії коронавірусу у 2020 році, коли більшість людей у світі була змушена сидіти вдома. У 2020 році TikTok став найбільш завантажуваним додатком у світі.