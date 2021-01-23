10-річна дівчинка нібито брала участь у «челенджі з удушення»

Через смерть дитини в Італії до 15 лютого частково заблокували соціальну мережу TikTok. Заборона триватиме до 15 лютого, пише La Repubblica.

Смерть 10-річної дівчинки, яка нібито брала участь у «челенджі з удушення» у соцмережі, розслідує прокуратура.

TikTok заблоковано для користувачів, вік яких не можна точно встановити. Згідно з умовами використання TikTok, користувачам повинно бути не менше 13 років.

Дівчинка померла в лікарні Палермо після того, як її 20 січня знайшла у ванній кімнаті п'ятирічна сестра. Біля дівчинки лежав мобільний телефон, який вилучила поліція.

У TikTok заявили, що компанія не змогла «ідентифікувати будь-який контент на своєму сайті, який міг би спонукати дівчину брати участь у такому виклику».

«Агентство зі захисту даних Італії подало позов проти TikTok в грудні, стверджуючи про «недостатню увагу до захисту неповнолітніх» і критикуючи простоту підписки на відео-додаток», – зазначили у виданні.

Раніше TikTok повідомила, що акаунти користувачів, які молодші 16 років, будуть автоматично приватними – так соцмережа підвищує безпеку дітей.