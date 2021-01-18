Американська некомерційна організація Coalition for a Safer Web («Коаліція за безпечний інтернет») подала в суд на корпорацію Apple, вимагаючи видалити Telegram з магазину застосунків. Організація стверджує, що месенджер порушує правила App Store, передає The Washington Post у понеділок, 18 січня.

Позов до Apple був поданий до окружного суду у штаті Північна Кароліна від імені організації та її президента Марка Гінсберга. Зазначено, що в Telegram поширюється антисемітський, расистський та неонацистський контент, що порушує правила App Store для додатків.

Крім того, позивачі також стверджують, що Telegram не видаляв екстремістські повідомлення під час штурму Капітолію.

Організація також планує подати до компанії Google аналогічний позов з вимогою видалити Telegram із Google Play.

Зазначимо, що в перший тиждень січня 2021 року аудиторія Telegram подолала позначку в 500 млн активних користувачів, що на 100 млн більше, аніж у квітні 2020 року. Різке зростання числа завантажень месенджера пов’язують з новими правилами WhatsApp, який вирішив ділитися даними користувачів з Facebook.