Корпорація Google з 14 січня тимчасово припинить показ політичної реклами через ризик можливого насильства. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на електронний лист компанії, який є в їх розпорядженні.

В листі, зокрема, зазначається, що Google буде блокувати всю політичну рекламу через безпрецедентні подій минулого тижня і перед майбутньою президентською інавгурацією 46-го президента США Джо Байдена.

Таким чином, рекламодавці не зможуть публікувати рекламу, пов'язану з виборами, їх підсумками, майбутньою президентською інавгурацією, поточним процесом імпічменту щодо президента (Дональда Трампа - ред), насильством в Капітолії США тощо.

Заборона поширюється також на будь-яку політичну рекламу на таких платформах, як Google Ads, DV360, YouTube і AdX Authorized Buyer.

У Google заявили, що будуть максимально пильні щодо забезпечення нової політики, яка забороняє будь-яку рекламу, спрямовану на ненависть або насильство.

В даний час планується зберегти дані обмеження як мінімум до 21 січня.