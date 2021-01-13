Популярний відеохостинг YouTube заблокував канал президента США Дональда Трампа через порушення політики компанії на тлі побоювань щодо нового насильства після штурму Капітолію. Про це повідомляє Politico.

Зараз канал Трампа заблоковано «мінімум на тиждень». Сервіс, що належить Google, повідомив, що ці дії є попередженням для акаунта Трампа, і це може призвести до того, що Трамп буде назавжди заблокований на платформі, якщо він ще двічі порушить її правила.

«Після перевірки і на тлі занепокоєння щодо постійного потенціалу насильства ми видалили новий вміст, завантажений на канал Дональда Дж. Трампа, за порушення нашої політики. Зараз він має перше попередження і йому тимчасово заборонено завантажувати новий вміст протягом "мінімум 7 днів"», – повідомила прес-служба YouTube.

YouTube додав, що також буде відключена можливість залишати коментарі для акаунта Трампа, знову посилаючись на «постійні занепокоєння щодо насильства», що оточують його публікації в інтернеті.

Нагадаємо, що 7 січня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Після цього найбільші соцмережі заблокували акаунти Трампа. Спершу обмеження були тимчасовими, але згодом адміністрація Twitter заявила, що блокує сторінку Трампа назавжди.

Компанія заявила, що блокування акаунту Трампа, який налічував понад 88 млн підписників, пов'язана з ризиком ескалації подальшого насильства після штурму Капітолію США.