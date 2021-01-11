Вартість акцій Twitter обвалилась після того, як компанія назавжди заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє агенція Reuters.

Спершу акції впали на 8% на ринку Німеччини. Вже у перший торговий день вони обвалились в США також на 8 %.

Зазначається, що наразі котирування акцій Twitter не мають ознак зростання. До слова, це вже не перше серйозне падіння котирування акцій компанії, яке пов'язане з Трампом.

Фактично кожна скандальна заява Трампа била по акціях Twitter. У 2018 році Трамп звинуватив соцмережу у цензурі. Тоді всього один твіт президента США обвалив акції Twitter на 14%.

Нагадаємо, що 7 грудня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Після цього найбільші соцмережі заблокували акаунти Трампа. Спершу обмеження були тимчасовими, але згодом адміністрація Twitter заявила, що блокує сторінку ТРампа назавжди.

Компанія заявила, що блокування акаунту Трампа, який налічував понад 88 млн підписників, пов'язана з ризиком ескалації подальшого насильства після штурму Капітолію США.