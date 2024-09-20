Прикарпатець потрапив у шахрайську схему заробітку за перегляд відеоконтенту в інтернеті

Прикарпатець потрапив у шахрайську схему заробітку за перегляд відеоконтенту в інтернеті. Аферистам вдалося виманити у нього 309 тис. грн.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 20 вересня, чоловіку надійшло повідомлення у WhatsApp із текстом: «Хочете заробити гроші переходіть за посиланням у Telegram». Прикарпатець перейшов за посиланням і продовжив спілкування з адміністратором.

«Умова роботи полягала в проставленні вподобайок під відео в TikTok. Спочатку за виконані завдання аферисти виплачували чоловіку від 100 до 500 гривень. Надалі, для виводу вже зароблених грошей, потерпілому необхідно було вкласти власні кошти», – інформують правоохоронці.

Франківець перерахував на рахунки аферистів майже 309 тисяч гривень, які йому не повернули. Поліція відкрила кримінальну справу за шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає від 68 до 137 тис. грн штрафу або від 3 до 5 років ув’язнення.