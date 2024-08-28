Чоловіку вдалось виманити у потерпілої 15 тис. грн

36-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у вимаганні грошей в умовах воєнного стану. Чоловік шантажував жінку її інтимними світлинами, вимагаючи 40 тис. грн за їх неоприлюднення в інтернеті. Йому загрожує від 7 до 12 років ув’язнення

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 28 серпня, чоловіку вдалось виманити у потерпілої 15 тис. грн.

«Підозрюваний через месенджер вимагав у потерпілої 40 тис. грн, погрожуючи розмістити її фото на інтимних сайтах. З метою залякування він надсилав знімки з екрану свого телефону із її фото і, жінка, розуміючи, що зловмисник може це зробити, перераховувала гроші на банківську картку», – інформують правоохоронці.

Прикарпатця затримали, йому обиратимуть запобіжний захід. За вимагання в умовах воєнного стану чоловіку загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.