Затримані вимагали кошти у мешканців Прикарпаття та Волині упродовж 2019-2023 років

На Прикарпатті судять чотирьох злочинців, які вимагали гроші у мешканців західних областей України. Під виглядом військових вони змусили жительку Волині сплатити неіснуючий борг її чоловіка, а у місцевого підприємця «вибили» 150 тис. грн. Рекетирам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 12 квітня, обвинувачені вимагали кошти у мешканців Прикарпаття та Волині упродовж 2019-2023 років. Двоє з них, позиціонуючи себе «кримінальними авторитетами», встановлювали та поширювали злочинний вплив. А їх спільники вимагали неіснуючі борги у підприємців та погрожували їм фізичною розправою.

«З початком воєнного стану окремі з них, використовуючи підроблені військові посвідчення, вимагали у жительки Волині 15 тис. доларів США, які нібито заборгував її чоловік. При цьому вони погрожували, що відправлять її сина в зону бойових дій. У вересні 2023 року обвинувачені “вирішували” проблему із поверненням коштів за цивільно-правове зобов’язання місцевого підприємця. Погрожуючи насильством, вони «вибили» у чоловіка 150 тис. грн», – інформують у прокуратурі.

Злочинців затримали, взяли під варту і наклали арешт на їх майно вартістю понад 1,6 млн грн. Кримінальну справу передали до суду. За вимагання та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань, встановлення та поширення злочинного впливу їм загрожує до 12 ув’язнення з конфіскацією майна.