Миколаївське ДЛГП «Галсільліс» має компенсувати завдану довкіллю шкоду

Господарський суд Львівської області зобов'язав Миколаївське дочірнє лісогосподарське підприємтво «Галсільлліс» компенсувати понад 185 тис. грн завданої довкіллю шкоди під час незаконної рубки дерев.

У суді представники Держекоінспекції та прокурори довели вину Миколаївського дочірнього підприємства «Галсільлісу», та суд вирішив стягнути з винуватців понад 185 тис. грн завданої довкіллю шкоди. Рішення суду прийняте 6 червня, воно наразі не оприлюднене в судовому реєстрі.

«Господарський суд Львівської області прийняв рішення про стягнення з Миколаївського ДЛГП «Галсільлліс» шкоди, завданої навколишньому природному середовищу незаконною рубкою дерев-насінників, на підставі матеріалів Державної екологічної інспекції у Львівській області, у сумі 185745 грн», – йдеться в повідомленні Держекоінспекції Львівщини.