За Оленою Горпинюк тягнеться довгий шлейф скандалів

Суд поновив на посаді звільнену в лютому керівницю Дитячих клубів Галицького району Львова Олену Горпинюк, яка виписувала премії своїй доньці та вчинила низку фінансових порушень. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

У міськраді кажуть, що коли буде оприлюднене повне рішення суду, ЛМР його оскаржуватиме. Проти повернення Олени Горпинюк виступив також трудовий колектив Дитячих клубів Галицького району Львова.

Педагоги-організатори установи написали відкритого листа, в якому розповіли, що Олена Горпинюк неодноразово поводилась непрофесійно як на нарадах, так і в особистому спілкуванні, неправомірно преміювала або позбавляла підлеглих премій тощо.

Що відомо про Олену Горпинюк

У вересні 2023 року Галицький районний суд Львова визнав 47-річну Олену Горпинюк винною в порушенні вимог законодавства про запобігання конфлікту інтересів і оштрафував її. Тоді ж інформація про неї внесена у реєстр корупціонерів від НАЗК.

Ідеться про те, що впродовж 2020-2022 років Олена Горпинюк як директорка установи виписувала премії своїй доньці, яка працювала тут педагогом-організатором. При цьому Олена Горпинюк не повідомила управління молодіжної політики Львівської міської ради про конфлікт інтересів. Жінка оскаржувала рішення в апеляції, але Львівський апеляційний суд залишив його силі.

У квітні 2024 року Галицький районний суд Львова зобов’язав повернути в міський бюджет 142 тис. грн премії, виписаних Оленою Горпинюк доньці. Освітянка оскаржує це рішення в апеляції.

Раніше Олені Горпинюк оголошували догану за перевищення посадових обов’язків і за прийняття у своє підпорядкування близької особи.

Окрім того, повідомляє пресслужба ЛМР, за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності установи за період з 1 січня 2017 до 31 грудня 2022 року, зафіксовано безліч порушень, скоєних колишньою керівницею.

«Під час перевірки сум нарахованої до виплати заробітної плати працівникам виявлено розбіжності між сумами, які були нараховані до виплати, і сумами, які подавали в банк. Зі слів працівників відомо, що коли формувались списки для подання в банк, колишня керівниця коригувала суми: одним працівникам збільшувала зарплату, іншим – зменшувала. Далі вона вимагала в працівників, в яких була більша сума, повертати цю різницю їй готівкою або на карту», – ідеться в повідомленні.

До роботи в установі дитячих клубів Галицького району, Олена Горпинюк працювала на аналогічній посаді в Личаківському районі. Також вона була зареєстрована як фізична особа підприємець, що надавала послуги з організації подорожей.

В Олени Горпинюк є дві доньки – Марія та Анастасія. Із чоловіком Іваном вона розлучилася і упродовж двох років – 2014-2016 – судилася за розмір аліментів, машину 2001 року випуску і спільну квартиру, в яку не пускала чоловіка. До слова, Іван Горпинюк пов’язаний із забудовником «Рубікон Груп», що ошукав своїх вкладників.

У 2015 році Олена Горпинюк балотувалася до Львівської міськради від Радикальної партії Олега Ляшка у третьому мажоритарному окрузі у Львові, але не пройшла до ради.