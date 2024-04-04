Нову директорку школи кілька тижнів не пускають до робочого місця

Колишня директорка львівської школи №96 Галина Михайлик блокує роботу навчального закладу після того, як 8 березня поограла вибори на посаду. Через це вчителі перестали отримувати зарплату. Керівник управління освіти Львівської міськради Андрій Закалюк розповів, що у четвер, 4 квітня, група людей фізично не дала можливості зайти у кабінет новій директорці Ярині Нечепурній, яка виграла конкурс.

«Сьогодні ми вкотре намагалися потрапити у школу № 96 з новою директоркою, яку призначили за результатами прозорого конкурсу. На жаль, ми не змогли цього зробити, адже працівники школи перешкоджали нам фізично. Нова директорка Ярина Нечепурна не може виконувати свої посадові обов'язки. Усі наші намагання і прохання перевести цю ситуацію в правове русло не дали жодного результату, ніхто нас не чує», – розповів Андрій Закалюк.

Він наголошує, що наразі працівники школи не отримують заробітну плату. Також є проблема з комунальними послугами й харчуванням дітей, оскільки школа їх не оплачує. Крім цього, є загроза, що учні 4, 9 та 11 класів не отримають свідоцтва й атестати.

Нова директорка Ярина Нечепурна написала заяву у поліцію, оскільки їй не дають виконувати посадові обов'язки. Нагадаємо, що 23 березня Ярині Нечепурній пошкодили авто. Вона вважає, що це може бути пов'язано із конфліктом в школі. Андрій Закалюк закликав людей, які блокують роботу школи, розв'язувати всі суперечності в правовому полі й дати можливість функціонувати навчальному закладу.

Додамо, що Галина Михайлик була директоркою школи №96 впродовж двох років. Цьогоріч у лютому закінчився термін трудового договору, але жінка змогла брати участь в конкурсі й програла його. Андрій Закалюк розповідає, що договір не продовжували, оскільки директорка проводила закупівлі без оголошення тендерів та не погоджувала закупівлі на предмет доцільності. Крім цього, Галина Михайлик взяла на роботу свою маму, преміювала її та не повідомила про конфлікт інтересів.