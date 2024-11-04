Галину Михайлик звільнили у лютому 2024 року через завершення трудового договору

Львівський окружний адміністративний суд відмовив колишній директорці львівської школи №96 Галині Михайлик у задоволені позову. Вона вимагала скасувати наказ про проведення конкурсу на посаду директора та заборонити новій очільниці школи Ярині Нечепурній виконувати свої обов’язки.

Як вказано в матеріалах справи, Галина Михайлик працювала директоркою середньої загальноосвітньої школи №96 МЖК-1 із квітня 2022 року по лютий 2024 року за трудовим договором. Після чого у січні 2024 року її звільнили за наказом управління освіти ЛМР та оголосили конкурс на посаду нового директора.

Новий конкурс провели у березні 2024 року, за результатами якого новою директоркою СЗШ №96 призначили Ярину Нечепурну. Натомість Галина Михайлик звернулась в суд вимогою визнати проведення конкурсу і його результати протиправними. На думку ексдиректорки школи, управління освіти мало б оголошувати новий конкурс за два місяці після завершення контракту з нею, натомість конкурс оголосили наступного дня після завершення її трудового договору.

В управлінні освіти звинуваченні Галини Михайлик заперечили, зауваживши, що вона не надала доказів протиправних дій конкурсної комісії. Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Ольга Кисельова відмовила Галині Михайлик у задоволені позову. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що паралельно Львівський окружний адмінсуд розглядає позов Галини Михайлик про скасування рішення комісії про проведення конкурсу на посаду директора та скасування наказу про призначення директоркою СЗШ №96 Ярини Нечепурної. Рішення в цій справі суд іще не ухвалив.

Нагадаємо, після того, як Галина Михайлик програла конкурс на директорку львівської школи №96, вона блокувала роботу навчального закладу. Зокрема через її дії вчителі перестали отримувати зарплату. Крім цього, у березні 2024 року невідомі пошкодили машину нової директорки Ярини Нечепурної. Педагогиня припустила, що це могло бути пов’язано із конфліктною ситуацією на роботі, де її не сприйняв педколектив та батьки учнів.

У жовтні Сихівський районний суд Львова оштрафував Галину Михайлик на 5100 грн за конфлікт інтересів. Колишня директорка школи працевлаштувала свою матір вчителькою початкових класів та преміювала на 10,8 тис. грн.