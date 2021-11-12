Заступник голови АП Руслан Рябошапка та заступник голови РСУ Вадим Бутенко (19 червня, 2019 року)

Голову Ради суддів України (РСУ) Олега Ткачука у 2019 році планували усунути з посади люди з Адміністрації нового президента Володимира Зеленського разом із головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком. Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.інфо», зробленого на основі так званих «плівок Вовка».

Журналісти розповіли, що Вовк та його співрозмовники у травні-липні 2019 року координували звільнення Олега Ткачука з посади голови РСУ, та просували «зручну» кандидатуру на його місце. Це сталося після того, як Ткачук відкрито заявив про тиск з боку тоді заступника голови Адміністрації президента Руслана Рябошапка. Після цього, на думку журналістів, Ткачука як «незручного» голову РСУ намагалися усунути, аби «зручний» не ставив непотрібних питань щодо їх корупційних та сумнівних справ.

З отриманих плівок випливає, що такою кандидатурою спершу міг бути Вадим Бутенко, на той час заступник Ткачука.

відео «Слідство.інфо»

Журналісти повідомляють, що свої дії Вовк нібито координував із проросійським політиком Андрієм Портновим і з Адміністрацією президента, «зокрема, ймовірно, із тодішнім заступником її керівника Русланом Рябошапкою».

19 червня 2019 року заступник Ткачука Вадим Бутенко поїхав в Адміністрацію президента. Того ж дня була опублікована фотографія заступника голови АП Руслана Рябошапки та Бутенка, які тиснуть один одному руки.

Після цієї зустрічі в АП Олег Ткачук публічно заявив про тиск. За його словами, суддям надходили дзвінки з вимогою зірвати заплановане засідання РСУ. Сам Ткачук вказував, що на суддів особисто чинив тиск заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка. Натомість Рябошапка тоді заперечив це і сказав, що Ткачук має відповісти за свої слова у суді.

5 липня 2019 року олег Ткачук сам склав повноваження нібито через балотування на посаду в Конституційний суд. Після нього головою Ради суддів став Богдан Моніч, а Бутенко лишився заступником.

Наразі Богдан Моніч продовжує очолювати Раду суддів України. Він публічно виступає на захист суддів Окружного адмінсуду Києва і критикує законопроект президента щодо ліквідації ОАСК.

Вадим Бутенко, який досі є заступником голови Ради суддів, заперечив вплив Павла Вовка, Андрія Портнова та представників Адміністрації президента на Раду, зокрема, на голосування за відставку тоді її голови Олега Ткачука.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 вересня Рада суддів під керівництвом Моніча не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 із 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу. У результаті Держдеп США закликав Раду суддів розблокувати судову реформу. Провести цю реформу Зеленський обіцяв президенту США Джо Байдену.

21 вересня Рада суддів України оголосила конкурс на посаду члена Етичної ради, хоча за законом Рада суддів мала призначити принаймні одного свого представника ще до 13 вересня.

8 жовтня Верховний суд звернувся до Конституційного суду України з питанням про «неконституційність» низки повноважень Етичної ради, а 21 жовтня прохання про призупинення судової реформи подали до Окружного адміністративного суду Києва, зазначає «Бабель».